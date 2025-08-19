Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Jefatura de Policía de Santa Cruz emitió un comunicado luego de que se viralizaran dos videos de efectivos policiales de Río Gallegos agrediendo a un joven, en el marco de los controles vehiculares realizados el lunes.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, detallaron en el escrito emitido este martes.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se observa a cuatro efectivos demorando a un joven que se encontraba por ingresar a su domicilio, luego de que -presuntamente- escapara de un control vehicular. Al menos dos de ellos lo someten a golpes, mientras lo descienden por las escaleras que conducen al domicilio, hasta el móvil policial.

“Es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se recepciono la denuncia judicial pertinente al damnificado, se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales”, agrega el comunicado oficial de la Policía.

En el mismo, se detalló que “se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso”.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público. Finalmente, se exhorta a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y se reitera el firme compromiso de esta fuerza con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía”, finaliza.