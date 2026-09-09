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Silva volvía de la charla brindada por Fernando Signorini en el marco de la Feria Provincial del Libro, cuando en una esquina del casco céntrico de la ciudad fue impactado por el conductor de una camioneta. Afortunadamente, pese ser arrastrado y caer a unos metros de distancia, “Pato” no sufrió heridas de carácter grave. Recibió asistencia médica en el diario La Opinión Austral y ya se encuentra descansando del angustiante momento con su familia.

“Se portó de 10, se quedó conmigo hasta que me repuse”, contó “Pato” a La Opinión Austral ya en su casa, sobre cómo fueron los instantes posteriores del incidente, y destacó el auxilio del conductor que lo embistió.

Además de su trayectoria como reportero gráfico, Silva también es parte de la propuesta radial del Grupo La Opinión Austral. Junto a Ale Fernández conduce “Dale Play”, una propuesta musical de 120 minutos para disfrutar la noche.

Cada sábado, desde las 22:00 hasta las 00:00, DJ Pato Silva y Ale Fernández llevan adelante este viaje sonoro que recorre desde los grandes clásicos de los años 70 hasta los hits actuales.

“Dale Play” puede escucharse a través de FM Láser 92.9 y LU12 AM680 en Río Gallegos, y por FM Las Heras 92.1.

Desde el Grupo La Opinión Austral hacemos llegar -también- por esta vía nuestro saludo y reconocimiento a uno de los históricos trabajadores de este multimedio en un día difícil para él, deseándole una pronta recuperación.