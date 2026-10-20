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Un joven de 19 años fue aprehendido este lunes por la tarde en la zona céntrica de la ciudad de Río Gallegos tras violar una medida cautelar de restricción de acercamiento e intimidar a una menor de edad en la vía pública.

El procedimiento policial se concretó luego de que se activara la alerta del dispositivo dual (tobillera electrónica) y el personal policial desplegara un operativo de persecución e interceptación en las inmediaciones, informaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

El hecho se desencadenó a raíz de un llamado de emergencia al 911 que solicitaba presencia policial en un domicilio ubicado sobre la calle Estrada, donde se estaba produciendo una gresca en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos del Comando Patrullas se entrevistaron con una mujer de 39 años, quien detalló la secuencia de los acontecimientos.

Según la exposición de la mujer, su hija menor de edad caminaba por la calle Estrada tras salir de la escuela primaria cuando fue interceptada e intimidada por la expareja de su otra hija, la joven de 18 años sobre la cual pesaba la medida de protección. El agresor contaba con prohibición de acercamiento vigente y monitoreo de dispositivo dual debido a antecedentes previos vinculados a esa relación.

Luego del episodio de intimidación, la menor logró escapar del sujeto y regresar a su vivienda para alertar a su familia. Ante lo sucedido, los familiares salieron a la calle a confrontar al implicado, lo que generó un fuerte altercado verbal y físico en el lugar.

La situación dio un giro cuando la División Despacho detectó la activación de la alarma del sistema de control de dispositivos electrónicos por el acercamiento no permitido. Al percatarse del monitoreo y de la llegada de los patrulleros, el joven de 19 años emprendió la fuga a pie en dirección a la avenida Hipólito Yrigoyen.

A partir de la alerta, el personal del Centro de Despacho y Monitoreo realizó un seguimiento del sospechoso y coordinó el despliegue con las unidades en calle. El rápido rastreo permitió ubicar al sujeto en las inmediaciones de la calle Maipú, entre Salta y Santiago del Estero.

En ese punto, los efectivos del Comando Patrullas interceptaron e identificaron formalmente al individuo, procediendo a su inmediata aprehensión.” La aprehensión se dispuso por infracción al Artículo 239 del Código Penal Argentino, que tipifica el delito de desobediencia a una orden judicial”, precisaron desde la Policía.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales de turno.