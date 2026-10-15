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La Policía de Santa Cruz intervino el miércoles a horas de la noche en un presunto delito contra la integridad sexual en la Plaza “San Martín” de la localidad de Río Gallegos contra una joven mujer de 20 años.

De acuerdo con lo que relató la denunciante, un desconocido se le acercó mientras caminaba por el lugar, la tocó en sus partes íntimas sin su consentimiento y escapó hacia el centro.

Con relación a ello, los efectivos de la Comisaría Primera asistieron a la joven tras recibir una alerta del Centro de Despacho y, con la descripción que aportó la víctima, buscaron al sospechoso en las inmediaciones.

Luego de varios minutos de rastrillaje por la zona céntrica, lo encontraron cerca de la avenida San Martín, a pocas cuadras de la plaza, y lo interceptaron en cercanías de la Iglesia Catedral.

Según se indicó en un parte brindado por la Policía, el hombre intentó entorpecer el procedimiento y debió ser contenido. Durante un palpado preventivo, los agentes encontraron entre sus prendas dos cuchillos y una tijera, que fueron secuestrados e incorporados a las actuaciones.

Finalmente, la mujer prestó declaración testimonial y formalizó la denuncia, instando la acción penal. El Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Gerardo Giménez, dispuso que el hombre quedara aprehendido e incomunicado en una dependencia policial, a la espera de nuevas directivas.