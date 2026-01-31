Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo siniestro vial en Río Gallegos encendió la alarma este lunes por la mañana, cuando un joven que conducía en estado de ebriedad protagonizó un fuerte accidente frente al Ejército Argentino, en cercanías de la rotonda Samoré. El hecho ocurrió en un sector de alto tránsito y pudo terminar en una tragedia mayor.

Según la información recabada en el lugar por la reportera Mirta Velázquez, el vehículo circulaba hacia la rotonda Samoré por la avenida San Martín. En ese trayecto, el conductor cruzó de carril, realizó una maniobra descontrolada en forma de media luna, impactó contra una de las esferas de hormigón que delimitan el boulevard y terminó sobre la vereda de la Guarnición del Ejército tras chocar con un fierro de contención vial.

El recorrido del automóvil evidenció la violencia del impacto. Tras subirse al separador central, el rodado arrastró una de las esferas de hormigón ubicadas sobre el boulevard y finalizó su marcha varios metros más adelante, ya sobre el otro lado de la calzada, cerca de la intersección con calle Patagones.

La escena mostró con claridad el riesgo que generó la maniobra. El estado de la calzada y la posición final del vehículo reflejaron que el accidente puso en peligro tanto al conductor como a terceros, pese a que en ese momento no se registraron otros vehículos involucrados.

Alcoholemia positiva y traslado al hospital

El conductor viajaba solo y el test de alcoholemia marcó entre 1,75 y 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre. En la zona urbana de Río Gallegos rige la normativa de alcohol cero al volante, por lo que el resultado agrava la situación del joven.

Personal del Hospital Regional Río Gallegos asistió al conductor y dispuso su traslado para una evaluación médica. Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su estado de salud, aunque las primeras intervenciones indicaron que se encontraba consciente al momento de ser retirado del lugar.

Efectivos de la Comisaría Tercera trabajaron en el lugar para preservar la escena del accidente, ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

El siniestro se produjo durante las primeras horas de la mañana, un horario en el que comienza a intensificarse la circulación vehicular en ese punto de la ciudad.