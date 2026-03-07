Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del jueves quedó marcada por una profunda tragedia en el departamento Rawson, en la provincia de San Juan. Un violento siniestro vial terminó con la vida de Jeremías Javier Ávila Aballay, un joven de apenas 18 años que había llegado desde Santa Cruz con proyectos, sueños y la ilusión de construir su futuro lejos de casa. Además de estudiar, el chico practicaba futsal, una de sus grandes pasiones. Su muerte generó una fuerte conmoción tanto entre sus seres queridos como en los ámbitos deportivos y policiales.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho ocurrió cerca de las 22:43 en la intersección de las calles Rizo y Capdevila. Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, personal de la Comisaría 25ª se trasladó al lugar tras recibir un alerta por un choque entre un automóvil y una motocicleta.

Al arribar, los efectivos constataron que el impacto había involucrado a un Chevrolet Corsa conducido por Domingo Alberto Castillo, de 44 años, y una motocicleta tipo enduro de 150 cc en la que se trasladaban dos jóvenes. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron con violencia, provocando consecuencias devastadoras.

Jeremías Ávila Aballay tenía 18 años.

Producto del fuerte impacto, Jeremías Ávila Aballay sufrió heridas de extrema gravedad que terminaron provocando su fallecimiento. El otro ocupante de la motocicleta, identificado como Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, también resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico, mientras familiares y amigos mantienen una cadena de oración por su recuperación.

La noticia generó un profundo dolor no solo entre sus allegados, sino también en Santa Cruz, de donde era oriundo. Jeremías era hijo del Comisario Inspector Víctor Javier Ávila, jefe del Departamento de la Subdirección de la Dirección General Regional Sudoeste de la Policía de Santa Cruz. Desde esa institución emitieron un comunicado oficial expresando su pesar por la pérdida.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de quien en vida fuera Jeremías Javier Ávila Aballay, hijo del Comisario Inspector Víctor Javier Ávila. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y allegados, acompañándolos en este difícil momento“, señalaron desde la fuerza policial.