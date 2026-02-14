Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto marcado por la creciente demanda judicial y la complejidad de los delitos que llegan a instancia de debate oral, la actividad en la Cámara Oral de Río Gallegos mantuvo un ritmo sostenido durante los últimos dos años. Un informe de gestión oficialdio cuenta de la continuidad en la realización de juicios y del ingreso constante de expedientes, en un escenario que combina avances organizativos con desafíos estructurales aún sin resolver.

El reporte difundido por el Poder Judicial de Santa Cruz, elaborado a partir del trabajo de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Río Gallegos, señala que entre 2024 y 2025 se registró una “consistencia” en el desarrollo de debates orales, con un promedio superior a los 90 juicios por año.

María Alejandra Vila. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Particularmente, entre febrero y diciembre de 2025 se concretaron 92 juicios. De ese total, 33 estuvieron a cargo de la jueza Alejandra Vila, 27 fueron presididos por el juez Jorge Yance y los 32 restantes correspondieron a actuaciones de magistrados subrogantes bajo la órbita de ambos titulares. Según el informe, la mayoría de los casos juzgados estuvieron vinculados a delitos de abuso sexual, situaciones de violencia de género y homicidios, tanto en su modalidad simple como culposa, tipologías que reflejan la agenda penal predominante en la provincia.

El juez Jorge Yance durante su alocución. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Desde la Cámara se destacó que durante el último año continuaron desarrollándose proyectos internos orientados a mejorar la operatividad del organismo. Entre ellos se concretó el traslado de los depósitos de efectos judiciales a un sector reacondicionado, lo que permitió liberar espacios para tareas administrativas y optimizar el funcionamiento cotidiano.

“Se ha creado la Secretaría de Juicio N°2, lo que permite la ampliación del equipo de trabajo y, en consecuencia, mayor celeridad de los trámites. En 2025 ingresaron aproximadamente 580 causas nuevas y se han finalizado en la secretaría de juicio aproximadamente 547, que tuvieron ingreso en la secretaría de ejecución, para avanzar en otra etapa”, destacó Vila.

“Seguimos -como equipo- trabajando para dar mejores y más rápidas respuestas a la comunidad, ya sea en general o en particular a quienes son partes en los trámites que aquí se llevan adelante. Allí siempre está puesta la mirada cada vez que abordamos las cuestiones laborales”, concluyó.