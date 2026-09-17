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Personal especializado de la División Cibercrimen, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, llevó a cabo una destacada jornada de concientización y prevención comunitaria sobre el uso seguro de Internet y redes sociales en las instalaciones de la Escuela Provincial Primaria N° 47 “Nuestra Señora de Loreto”, en la ciudad de Río Gallegos.

La actividad estuvo especialmente dirigida a los alumnos y alumnas pertenecientes a la Segunda y Tercera Unidad Pedagógica de la institución educativa capitalina. Durante la exposición, dictada con un enfoque pedagógico adaptado a la franja etaria, los efectivos abordaron las principales amenazas que orbitan en el universo digital actual. Fenómenos de alta vulnerabilidad como el grooming -el acoso sexual a menores por parte de adultos a través de plataformas virtuales-, el ciberbullying y los distintos tipos de ciberacoso fueron expuestos de forma clara, detallando la mecánica con la que suelen actuar los delincuentes en las redes para engañar o manipular a sus víctimas.

Asimismo, los analistas de la División Cibercrimen brindaron recomendaciones prácticas sobre la configuración de la privacidad en perfiles de plataformas de entretenimiento, el uso responsable de dispositivos móviles y la crucial importancia de proteger los datos personales. Se remarcó a los estudiantes que la información sensible -como la ubicación en tiempo real, el establecimiento escolar al que asisten o los horarios familiares- jamás debe ser compartida con desconocidos en foros, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería instantánea.

El propósito central de la iniciativa radicó en dotar al alumnado de herramientas de detección temprana, capacidad crítica y reacción ante eventuales situaciones de peligro o incomodidad. Los disertantes enfatizaron la necesidad imperiosa de romper el silencio ante cualquier mensaje, solicitud o imagen que les genere duda o temor, incentivando la comunicación fluida, inmediata y directa con padres, tutores, docentes o cualquier adulto de confianza dentro de su entorno afectivo.