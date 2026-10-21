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La familia de Gilmar Claros Fesel, el hombre de 35 años que murió en la Comisaría Séptima de Río Gallegos, pidió ayuda económica para trasladar sus restos a Bolivia. Sus padres, Remigio Claros y Betty Fesel, necesitan reunir los fondos para despedir a su hijo en su lugar de origen.

El pedido se difundió a través de una transmisión en vivo de Radio Bella Morena, medio boliviano, en la que convocaron a la solidaridad de la comunidad boliviana. Según explicaron, los costos de repatriación son elevados y la familia no cuenta con los recursos suficientes para afrontarlos.

Gilmar era oriundo de la provincia de Arani, en Cochabamba. La intención de sus familiares es llevarlo hasta su tierra natal para realizar el velatorio y darle sepultura junto a sus seres queridos.

Betty Fesel, madre de Gilmar Claros Fesel, se quiebra al recordar a su hijo

Para canalizar las donaciones, se anunció la difusión de un código QR a nombre de Elmer Claros Fesel, hermano del fallecido, con el objetivo de facilitar los aportes económicos.

El reclamo por la muerte en la Comisaría Séptima

Durante la transmisión, una tía de Gilmar relató la versión de la familia sobre los hechos previos a su fallecimiento. Según su testimonio, el viernes 16 de octubre, cerca de las 22, se produjo una discusión de pareja y vecinos habrían alertado a la Policía.

La mujer sostuvo que los efectivos golpearon a Gilmar durante el procedimiento y el traslado en un patrullero. De acuerdo con el relato difundido, alrededor de las 3 de la madrugada del sábado la familia recibió la noticia de su muerte mientras permanecía detenido.

Además de solicitar colaboración para la repatriación, la familia reclamó que se investigue el caso y se determinen las causas del fallecimiento.