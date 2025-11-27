Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un procedimiento que sorprendió a los vecinos del barrio Jardín, personal de la Policía Federal Argentina irrumpió este jueves al mediodía en una vivienda de calle Mitre al 800 para cumplir una orden judicial vinculada a una causa por infracción a la propiedad intelectual. El operativo, solicitado por la Unidad Fiscal Nº 6 de San Isidro y ejecutado mediante exhorto en la capital santacruceña, terminó con el secuestro de varios dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes especializados.

La intervención ocurrió a plena luz del día y en una zona residencial habitualmente tranquila. Según confirmaron fuentes consultadas por La Opinión Austral, el allanamiento se desarrolló en pocos minutos, con un despliegue acotado pero efectivo de los agentes de la delegación local de la Policía Federal. No se registraron personas demoradas ni situaciones de tensión, aunque el procedimiento despertó la curiosidad de quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con el material recabado, la orden judicial fue emitida en el marco de una investigación tramitada en la provincia de Buenos Aires. Por estos días, las fiscalías bonaerenses mantienen diversas líneas de trabajo relacionadas con delitos informáticos y presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual, un tipo de causa que se ha vuelto cada vez más frecuente con el avance de las plataformas digitales y el uso masivo de cuentas personales.

Fuentes cercanas a la familia propietaria de la vivienda allanada relataron a este medio que el dueño de la casa es un hombre jubilado, de avanzada edad, que no tendría ninguna relación directa con la investigación que motivó el operativo. Incluso deslizaron que podría tratarse de un caso de hackeo o intrusión indebida en una cuenta de correo electrónico, una modalidad que en los últimos años ha crecido de manera considerable y que suele involucrar a titulares ajenos al hecho investigado.