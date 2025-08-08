Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un gesto que busca tender puentes entre la Justicia y el Servicio Penitenciario Provincial, el inspector general Alejandro Roque Carrasco, director ejecutivo del organismo, encabezó un encuentro de alto nivel con autoridades judiciales de la provincia de Santa Cruz. La reunión, que tuvo lugar en un marco de cordialidad y compromiso, congregó al vocal de Cámara, Jorge Yance; a la presidenta de la Cámara Oral en lo Criminal y Correccional, María Alejandra Vila; a la secretaria de Ejecución de la misma Cámara, Gabriela Morillo; y a la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic.

El objetivo central fue trazar una agenda de trabajo conjunto para abordar problemáticas históricas del sistema penitenciario santacruceño, poniendo el foco en soluciones concretas y de impacto. Entre los ejes principales se destacaron la reducción de la sobrepoblación carcelaria, la mejora de las condiciones de detención, la garantía de acceso a la educación y programas de reinserción social, así como el fortalecimiento de la infraestructura y los recursos humanos. También se enfatizó la necesidad de elevar la calidad y la transparencia de los informes criminológicos, herramienta clave en el seguimiento judicial de las personas privadas de libertad.

Carrasco, en diálogo con La Opinión Austral, destacó que la reunión fue “interinstitucional, articulando acciones en una matriz que permita cumplir con ciertos objetivos en el marco legal, de la reinserción social y de las condiciones de alojamiento”. Según señaló, la conversación permitió delinear lineamientos que contemplen una progresividad en el servicio y en el tratamiento penitenciario, entendiendo que la seguridad y el respeto por los derechos humanos deben avanzar de manera conjunta.