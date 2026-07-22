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Una mujer de 40 años que ya había denunciado graves hechos de violencia junto a su hijo en el comercio “Ciber BJM” de Puerto Deseado, amplió su presentación judicial tras recibir nuevas amenazas directas contra su integridad y la de su grupo familiar.

Según la nueva denuncia, presentada ante la Comisaría local, alrededor de las 00:30 horas recibió capturas de pantalla y audios enviados por WhatsApp. El material corresponde a conversaciones en Instagram donde dos menores planeaban concurrir al domicilio de la denunciante con la expresa intención de agredirla. Además, uno de ellos se burlaba de los hechos de violencia ya ocurridos en el comercio.

La damnificada expresó sentir un temor fundado por su seguridad y la de su entorno. Por ello, solicitó formalmente al juzgado interviniente que se disponga una medida cautelar de prohibición de acercamiento y toda acción que vulnere su tranquilidad.

Recordemos que el caso comenzó días atrás, cuando la mujer y su hijo fueron agredidos verbalmente con expresiones discriminatorias y luego físicamente en el local céntrico. Ya en esa oportunidad había presentado certificados médicos y solicitado protección. El magistrado Dr. Sergio A. Poisson tomó conocimiento de esta nueva etapa de la causa y analiza las medidas a adoptar.