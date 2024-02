La mujer asesinada por su hijo en San Martín recibió tres disparos en la cabeza y por la espalda

La mujer asesinada por su hijo en una vivienda de la localidad de San Andrés, partido de San Martín, recibió tres disparos en la cabeza, según los resultados de la autopsia que llegaron a manos del fiscal, informaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, el acusado, identificado como Víctor Manuel Sosa (27), quien tras el crimen intentó suicidarse, se negó a declarar esta mañana en el marco de la causa en la que está imputado por "homicidio agravado por el vínculo", añadieron los voceros.

De acuerdo a la operación de autopsia, Miriam Leonor Sosa (64) recibió tres impactos de bala en la parte posterior de la cabeza, disparados desde atrás por un revólver calibre .22 que fue secuestrado en la vivienda que compartía con su hijo.

Tras negarse a declarar sobre el hecho ante el fiscal Gabriel Disnan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, el imputado quedó detenido con custodia policial en una de las habitaciones del Hospital Posadas de Palomar, donde se encuentra internado debido a que ingirió medicamentos con intenciones de suicidarse tras el matricidio.

El crimen ocurrió el lunes 29 de enero, pasadas las 21.30, en una casa ubicada en la calle Villegas al 2600, del barrio San Andrés, de San Martín, donde madre e hijo convivían.

Según detallaron las fuentes, en el marco de una discusión, el joven atacó a su madre a tiros y la mujer murió en el lugar.

Tras ello, el hijo tomó un cuchillo de la cocina e intentó suicidarse, pero como aparentemente no se animó, ingirió medicamentos hasta quedar inconsciente.

Al despertarse a la mañana siguiente, el joven llamó a la policía y dio aviso de lo ocurrido, por lo que tras ser detenido fue trasladado a un hospital donde le realizaron un lavado de estómago, detallaron los voceros.

En la escena del crimen, los peritos policiales secuestraron un revólver marca Pasper calibre .22 y el cuchillo de cocina utilizado por el acusado.

"El joven explicó que discutió con la mamá y la mató. Todos los vecinos hablan bien de ambos, no escuchaban peleas ni nada, eran muy pegados. Los conocían de toda la vida", expresó a Télam un investigador.

La fiscal solicitó un informe psiquiátrico del detenido, al tiempo que estableció que no se registraron denuncias previas de violencia familiar por parte de la víctima, añadieron las fuentes.

Se trata del tercer matricidio cometido en los últimos cuatro días, luego de que el pasado sábado Vilma Susana Del Médico, de 60 años, fue hallada muerta a puñaladas en su vivienda de Villa Constitución, en Santa Fe, hecho por el cual fue detenido su hijo de 35 años.

En tanto, el domingo Marta Magallán fue asesinada en Villa Mercedes por su hijo, a quien se le imputa haberla ahorcado.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)