Una investigación federal encabezada por Gendarmería Nacional permitió interceptar un importante cargamento de marihuana que tenía como destino final las localidades santacruceñas de Río Gallegos y Las Heras. La operación, que demandó semanas de trabajo coordinado entre distintas unidades de la fuerza, se inició a partir de un hallazgo fortuito en la provincia de Entre Ríos y terminó con la detención de una mujer en la capital santacruceña.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el caso se inició en un control de rutina realizado por el Grupo de Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”. Allí, los efectivos detectaron un paquete sospechoso en la empresa de transporte “Vía Cargo”. Al inspeccionarlo, descubrieron que en su interior había más de 10 kilos de marihuana acondicionados en varios envoltorios.

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dispuso la llamada “entrega vigilada”, una herramienta judicial que permite seguir el recorrido de un envío ilegal con el fin de identificar a los responsables detrás de la operación. A partir de ese punto, se inició un trabajo de inteligencia que involucró a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Pico Truncado”, con jurisdicción en Santa Cruz.

Un agente con un cutter revisando uno de los paquetes. FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL

Semanas después, el personal de esta unidad detectó un segundo paquete que coincidía en sus características con el anterior. El envío provenía de Misiones y tenía como destino una sucursal de “Vía Cargo” en Río Gallegos. Con la correspondiente autorización judicial, un equipo especializado montó una discreta vigilancia en el lugar a la espera del destinatario.

Al ser inspeccionado, el paquete contenía 15 envoltorios recubiertos con papel film, con un peso total de 10.450 gramos de marihuana. Sumando ambos procedimientos, Gendarmería logró sacar de circulación cerca de 21 kilos de estupefacientes, equivalentes a miles de dosis destinadas al consumo en distintos puntos de la Patagonia. El valor total de la droga secuestrada fue estimado en $37.136.687,50, según cálculos de la Agencia Regulatoria de Control de Armas y Explosivos (ARCA).

Sin embargo, el dato más relevante del operativo se dio en su fase final. Fuentes judiciales confirmaron que una mujer se presentó en la sucursal de mensajería de Río Gallegos para retirar el paquete investigado, utilizando para ello una identidad falsa. Al ser advertida por los efectivos que seguían el procedimiento, la sospechosa fue inmediatamente detenida. Según trascendió, firmó con el nombre de otra persona e intentó mantener la calma, pero su actitud terminó por delatarla.

Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada a dependencias judiciales donde se constató que presentaba un problema de salud que requirió atención médica urgente. Por ese motivo, y de acuerdo con la información confirmada por fuentes judiciales, la detenida cumple arresto domiciliario mientras se encuentra bajo control médico, aunque fuera de peligro. En la semana entrante se llevará a cabo la audiencia en su contra, en la que se definirá su situación procesal.