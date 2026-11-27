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Dos pedidos de búsqueda fueron difundidos por la Policía de Santa Cruz en Río Gallegos. Se trata de Dalma Soledad Verón, de 32 años, y Facundo Apaza, de 24, cuyos paraderos se intentan establecer. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrarlos.

En el caso de Veron, fue descripta como una mujer de contextura delgada, tez blanca y cabello rubio. Entre sus señas particulares, posee tatuajes en el antebrazo derecho con la inscripción “YUM” y otro de un ojo en el brazo izquierdo.

Por otra parte, se busca a Apaza, de 24 años. Según la descripción difundida, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello corto de color negro y mide aproximadamente 1,70 metros. Además, posee un aro colgante de River Plate en una de sus orejas.

Al momento de ausentarse, vestía una campera larga negra, zapatillas azules, un buzo de gimnasio negro y un pantalón tipo jogging de River Plate también de color negro.

Cómo aportar información

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Veron Dalma Soledad o Apaza Facundo se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana.