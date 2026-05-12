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La Policía de Santa Cruz confirmó oficialmente este martes por la noche que los restos hallados en distintos puntos de Río Gallegos pertenecen a Aníbal Eduardo Cepeda, el jubilado de 72 años que era intensamente buscado desde comienzos de mayo. Aunque la noticia había trascendido el mismo día del hallazgo, restaba la realización de la autopsia y las pericias correspondientes para corroborar oficialmente la identidad.

A través de un comunicado, la institución informó: “Una vez finalizadas las tareas técnicas competentes por parte del Cuerpo Médico Forense en conjunto con las áreas de identificación de la Policía Judicial, se ha confirmado oficialmente que los restos hallados pertenecen al ciudadano Aníbal Eduardo Cepeda”.

Además, señalaron que “este proceso de identificación se llevó a cabo bajo los más estrictos protocolos científicos y legales, permitiendo dar certeza sobre la identidad de la víctima para el avance de la causa judicial que se encuentra en curso”.

Desde la Policía de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad expresaron también sus condolencias: “Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y acompañamiento a los familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”.

El caso generó una fuerte conmoción en Río Gallegos por las características del hallazgo. El domingo por la mañana encontraron parte de los restos de Cepeda en el tanque de agua de uno de los departamentos del complejo habitacional ubicado sobre calle Moyano, en la zona de la costanera. Horas después, las manos y la cabeza fueron halladas en un terreno de Pellegrini al 500.

Aníbal Cepeda había sido visto por última vez el 20 de abril y era buscado intensamente desde el lunes 4 de mayo, día en que su familia radicó la denuncia. A partir de los hallazgos, la causa dejó de investigarse como una desaparición y pasó a instruirse como homicidio.

Félix Marcelo Curtti, tras ser indagado por la Justicia. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por el hecho permanece detenido Marcelo Félix Curtti, quien este martes por la mañana fue indagado en el juzgado a cargo del juez Gerardo Giménez, mientras avanza la investigación para esclarecer el crimen.