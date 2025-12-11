Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La seguridad pública en la provincia de Santa Cruz, con una demanda constante de presencia policial, recibió esta semana un oxígeno fundamental con la incorporación escalonada de 139 nuevos integrantes a sus filas. Esta movida, dividida entre agentes y oficiales, marcó la culminación del ciclo lectivo para los jóvenes aspirantes y representó una respuesta concreta de la institución a las necesidades del servicio.

El primer hito tuvo lugar con el egreso de 74 nuevos agentes de la división Escuela de Oficiales y Agentes. El acto fue encabezado por el jefe de gabinete, Daniel Álvarez, quien felicitó a los flamantes uniformados y dejó una clara advertencia que resonó en el auditorio Bet El, en las afueras de Río Gallegos, apuntando al corazón de la función policial: “Nunca se corrompan, por más grande que parezca, la tentación”.

Esta incorporación masiva continúa su desarrollo este viernes, con el egreso de 65 oficiales de policía provenientes de la Escuela de Cadetes. Estos nuevos oficiales pasarán a revestir situación -es decir, comenzarán formalmente sus funciones- a partir del 1° de enero del próximo año. En total, 139 profesionales preparados para trabajar por el bien de la seguridad pública.

La distribución estratégica

Para entender cómo se articulará esta fuerza renovada en el terreno, la comisario inspectora Silvina Almendra, subjefa del departamento de la Escuela de Cadetes, dialogó con LU12 AM680 y ofreció detalles sobre la estrategia de asignación de destinos.

Almendra explicó que la distribución de los efectivos no es arbitraria, sino que surge de un análisis profundo realizado por la cúpula institucional: “Esto es un análisis que que se hace desde la jefatura de policía“.

La superioridad analiza “las necesidades que hay del servicio y también en relación a cada contexto de eh de cada de cada localidad” indicó en declaraciones a la Decana de la Patagonia.

Al abordar la demanda por zonas, la Comisaria Inspectora fue explícita sobre las áreas que recibirán el mayor refuerzo: “Se puntualiza mucho zona norte”. Esto incluye localidades cruciales como Caleta Olivia, Pico Truncado o Las Heras.

Además, la capital provincial no queda atrás, ya que también se prioriza la zona sur. En menor medida, los refuerzos se destinarán a la zona suroeste y centro de la provincia. Un dato no menor es que un “alto porcentaje de los egresados van a prestar servicio en distintas localidades del interior provincial, buscando equilibrar la presencia policial más allá de los grandes centros urbanos. La necesidad de esta inyección de personal es innegable, ya que la demanda como es habitual, es constante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo” dijo la comisario.

Requisitos y futuras convocatorias

La carrera policial en Santa Cruz sigue generando un interés notable, especialmente entre los jóvenes que culminan sus estudios. La subjefa del departamento de la Escuela de Cadetes confirmó esta tendencia, señalando que recibieron numerosas consultas de estudiantes que finalizan el ciclo lectivo en colegios secundarios.

Sin embargo, la etapa de inscripción para el ciclo que se inicia se cerró el 31 de octubre pasado por cuestiones de organización y tiempos. La institución se encuentra actualmente en la fase final de evaluación, donde los postulantes que superaron los análisis psicológicos y psicopedagógicos ahora deben someterse a una serie de estudios médicos por especialistas para obtener el apto final.

Para aquellos jóvenes que consultan sobre la posibilidad de sumarse a la fuerza, Almendra aclaró las fechas tentativas para el próximo proceso de admisión: “La inscripción del otro año, podría ser aproximadamente en el mes de junio. Siempre es habitual abrir las inscripciones en esa época”. Además, recordó el requisito académico fundamental para quienes aspiran a ser oficiales: “un requisito fundamental es para la escuela de oficiales es contar con el secundario completo”.