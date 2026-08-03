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Con el objetivo de reforzar la seguridad y fortalecer la prevención del delito, la Policía de Santa Cruz llevó adelante un importante operativo integral en Río Gallegos que se extendió desde la noche del sábado hasta las primeras horas de la madrugada del lunes. El despliegue involucró a las siete comisarías de la capital provincial y a distintas áreas operativas especializadas, que trabajaron de manera coordinada en controles viales, patrullajes preventivos y tareas de seguridad en sectores de alta concentración de personas.

El dispositivo fue organizado por la Dirección General Regional Sur, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Seguridad, y tuvo como finalidad incrementar la presencia policial en la vía pública durante uno de los períodos de mayor circulación de vecinos y actividad nocturna.

Según informó oficialmente la fuerza, el operativo movilizó una importante cantidad de recursos humanos y logísticos. Cada una de las siete comisarías con jurisdicción en Río Gallegos participó bajo la conducción de sus respectivos oficiales jefes, coordinando acciones con diversas dependencias de la Dirección General de Operaciones.

Al despliegue también se sumaron efectivos de las divisiones Canes, Operaciones Rurales, Cuerpo de Infantería, Operaciones Motorizadas y el Departamento de Orden Urbano, conformando un esquema de trabajo destinado a cubrir distintos puntos estratégicos de la ciudad de manera simultánea.

La estrategia de prevención fue desarrollada en varias etapas. En una primera instancia, se implementaron controles vehiculares simultáneos en todas las jurisdicciones policiales de Río Gallegos. Estos procedimientos estuvieron orientados a verificar la documentación de los vehículos, controlar las condiciones de circulación e incrementar la presencia policial en los accesos y arterias de mayor tránsito.

Posteriormente, el operativo continuó con patrullajes dinámicos en los distintos barrios de la ciudad. Las recorridas preventivas buscaron reforzar la vigilancia en espacios públicos, zonas comerciales y sectores residenciales, con el objetivo de disuadir posibles hechos delictivos y brindar una mayor sensación de seguridad a los vecinos.

Finalmente, durante las últimas horas de la noche y la madrugada, los efectivos concentraron su labor en los alrededores de los locales bailables y espacios de esparcimiento nocturno. Allí se reforzó la presencia policial para acompañar el egreso de los concurrentes, ordenar el tránsito y prevenir incidentes vinculados con la gran concentración de personas que suele registrarse durante los fines de semana.