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Un hombre fue arrestado al demostrar una actitud evasiva al ver la presencia de la policía en la mañana de este sábado 21 de marzo. Esto ocurrió entre las calles Banciella y Bernardino Rivadavia, al cerca de una gomería, mientras realizaban tareas preventivas de patrullaje. El hombre fue trasladado a la División Comisaría Primera de Río Gallegos.

Al identificar y verificar los datos de la persona en el sistema, se comprobó que tenía un pedido de captura vigente dispuesto por la autoridad judicial interviniente. En consecuencia, se dio intervención inmediata a la sede judicial correspondiente, desde donde se le comunicó las directivas a seguir, procediéndose conforme lo que dispone la Justicia.