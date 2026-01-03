Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La autopsia confirmó que Pablo Rufino murió por un infarto agudo de miocardio desencadenado durante un violento forcejeo en su vivienda, ocurrida la madrugada de Año Nuevo en El Calafate. Dos delincuentes ingresaron a su domicilio con intenciones de robarle, amenazándolo con un arma de fuego. Fue golpeado y sufrió una descompensación que terminó con su vida.

En la continuidad del trabajo policial, la División de Investigaciones de El Calafate junto a la Comisaría Segunda pudo detener este viernes por la tarde a uno de los sospechosos. Fue en el marco de dos allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos. Se incautaron elementos de interés para la causa, como así también el auto en el que los acusados huyeron.

El trabajo policial fue supervisado por el director de Zona Sur de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete, que viajó desde Río Gallegos para ponerse al frente del trabajo y apoyar el despliegue policial en la villa turística.

NOTICIA EN DESARROLLO