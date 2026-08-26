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En el marco de una serie de directivas estratégicas impulsadas para reforzar la seguridad en los puntos neurálgicos de ingreso y egreso a la provincia de Santa Cruz, la Terminal de Ómnibus de Río Gallegos fue escenario este martes de un intensivo operativo de control e identificación de personas. La labor preventiva estuvo a cargo del personal de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se concentró en la plataforma de la estación terrestre capitalina, un nodo clave para la conectividad del transporte de larga distancia en la Patagonia austral. Durante la jornada, los efectivos policiales abordaron dos unidades de la empresa Taqsa para realizar la fiscalización correspondiente de la documentación de los viajeros que se desplazaban hacia y desde distintos puntos de la región.

Una efectivo de la Policía de Santa Cruz en la terminal de colectivos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En total, los uniformados procedieron a la identificación de 87 pasajeros que se encontraban a bordo de las unidades. Dentro de la nómina de control se incluyó a 8 personas de nacionalidad extranjera, lo que requirió la activación de los protocolos específicos para la verificación de su estatus migratorio y la eventual existencia de alertas internacionales.

Para llevar a cabo el entrecruzamiento de datos en tiempo real, el personal especializado utilizó tecnología de punta conectada a bases de información nacionales e internacionales. Entre las herramientas informáticas empleadas se destacaron el sistema i24/7 de Interpol -plataforma que permite detectar personas buscadas por delitos transnacionales-, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación (MiMinSeg).

Tras completar la exhaustiva verificación informática de los 87 individuos ante los registros informáticos, las autoridades confirmaron que el resultado de la labor preventiva fue totalmente negativo en términos de irregularidades. No se constataron solicitudes de captura, pedidos de paradero ni medidas cautelares vigentes sobre ninguno de los pasajeros fiscalizados, por lo que ambas unidades pudieron continuar con sus itinerarios previstos sin inconvenientes.