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Los efectivos de la Comisaría “Cabo Grippo” de la localidad de Los Antiguos detectaron de forma inesperada una fuerte pelea en la vereda de enfrente del edificio municipal, alrededor de las 20:40 horas. Al comprobar que el conflicto involucraba a personas de ambos sexos y que la multitud crecía rápidamente, solicitaron de inmediato el apoyo del móvil que cumplía recorridas preventivas por la zona.

La llegada de los refuerzos provocó que los involucrados se dispersaran de inmediato. Solo quedó identificado un joven de 21 años, quien manifestó haber sido agredido por desconocidos, pero no pudo precisar motivos ni detalles del hecho debido a su avanzado estado de ebriedad.

Consultado sobre si necesitaba atención médica, el hombre rechazó la asistencia ofrecida y se retiró del lugar acompañado por un grupo de amigos. La actuación quedó registrada en el parte preventivo correspondiente.