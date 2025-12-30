Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad preventiva y de control desplegada durante todo 2025 por la Policía Judicial dejó cifras contundentes que reflejan la magnitud del trabajo silencioso pero constante que se realiza en el territorio provincial. A lo largo de doce meses, la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional llevó adelante operativos sistemáticos de identificación de personas y control vehicular, en sintonía con los lineamientos fijados por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, consolidando un esquema de seguridad basado en la prevención, la información y la articulación interinstitucional.

Según pudo saber La Opinión Austral, el informe estadístico anual, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, da cuenta de una tarea sostenida que tuvo como eje central el fortalecimiento del control en la jurisdicción provincial. En ese marco, el personal especializado de la División Enlace trabajó de manera permanente en operativos de verificación de identidades y chequeo de vehículos, utilizando sistemas oficiales de consulta de alcance nacional e internacional, como la plataforma i24/7 de Interpol, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación (MiMinSeg).

Los números permiten dimensionar el alcance de estas acciones. Durante el año se identificaron un total de 23.707 personas, de las cuales 3.148 correspondieron a ciudadanos extranjeros. Este dato no solo evidencia la diversidad de perfiles controlados, sino también la relevancia de contar con herramientas tecnológicas que permitan realizar consultas en tiempo real y detectar posibles irregularidades, pedidos de captura o alertas activas en distintos niveles jurisdiccionales.

Agentes pidiendo la documentación a un vecino. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, los controles vehiculares alcanzaron a 10.376 rodados, una cifra que refleja la presencia constante del personal policial en rutas, accesos urbanos y puntos estratégicos de la provincia. Este tipo de procedimientos resulta clave no solo para la prevención de delitos complejos, sino también para desalentar conductas ilícitas asociadas al uso de vehículos, como el transporte de elementos robados o la evasión de controles judiciales.

Según pudo saber este diario, uno de los datos más sensibles del informe es la detección de 46 medidas cautelares vigentes durante los operativos realizados. Estas situaciones, identificadas gracias al cruce de información en los sistemas oficiales, permitieron activar los protocolos correspondientes y dar intervención a las autoridades judiciales competentes. Desde el ámbito policial destacan que este tipo de resultados confirma la importancia del control preventivo y del acceso inmediato a bases de datos actualizadas, ya que muchas veces se trata de personas que circulan sin llamar la atención y que solo pueden ser detectadas mediante herramientas tecnológicas adecuadas.

El trabajo de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional se inscribe, además, en una lógica de articulación con organismos nacionales e internacionales. La utilización del sistema i24/7 de Interpol refuerza el intercambio de información con fuerzas de seguridad de otros países, un aspecto cada vez más relevante en un contexto donde los delitos trasnacionales, las migraciones y las redes delictivas no reconocen fronteras.

Desde la institución remarcan que estas actuaciones forman parte de una política de seguridad pública orientada a la prevención antes que a la reacción, con presencia territorial, controles planificados y un uso intensivo de la tecnología disponible. En una provincia extensa y con particularidades geográficas propias, la planificación y la coordinación resultan determinantes para optimizar recursos y garantizar resultados.