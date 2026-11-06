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El personal policial de la División de Investigaciones (DDI) y Narcocriminalidad de la localidad de Puerto Deseado realizó dos allanamientos este viernes 6 de noviembre y secuestró elementos que habían sido denunciados como sustraídos en una vivienda.

Las medidas se llevaron adelante en domicilios ubicados en Belgrano al 1000 y Almirante Brown al 700. La causa se inició a partir de una denuncia por un hurto ocurrido en una casa de calle Rivadavia al 800, comunicaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral.

Según la información a la que tuvo acceso este medio, las tareas investigativas permitieron reunir información que dio lugar a los procedimientos. Los mismos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la ciudad portuaria, a cargo de la jueza subrogante Jesica Hernández.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial, supo LOA.