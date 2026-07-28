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Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las zonas rurales y proteger una de las principales actividades productivas de la provincia, la Policía de Santa Cruz intensificó durante las últimas horas los operativos preventivos contra el abigeato y la caza ilegal. Los procedimientos fueron desarrollados por personal de la División Operaciones Rurales de Río Gallegos, que desplegó patrullajes sobre la Ruta Nacional Nº 3 y controles vehiculares en el puesto de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike.

El operativo forma parte de una estrategia preventiva permanente que busca reforzar la presencia policial en los corredores rurales más transitados de la provincia, donde la circulación de vehículos vinculados a tareas agropecuarias convive con el tránsito de particulares y transportistas.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la jornada, los efectivos realizaron recorridas preventivas en distintos sectores de la Ruta Nacional Nº 3, una de las principales vías de comunicación de Santa Cruz, mientras que en el puesto de Güer Aike llevaron adelante controles de rutina sobre vehículos y sus ocupantes.

Las tareas incluyeron la identificación de personas, la verificación de la documentación correspondiente y el control de los rodados que transitaban por el sector, con el propósito de detectar situaciones irregulares y desalentar la comisión de delitos vinculados al ámbito rural.

Uno de los principales objetivos del operativo fue prevenir el abigeato, un delito que continúa representando una preocupación para los productores ganaderos de la provincia. La sustracción ilegal de animales genera importantes pérdidas económicas para el sector y demanda un trabajo constante de prevención e investigación por parte de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, los procedimientos estuvieron orientados a combatir la caza ilegal, una práctica que afecta tanto a la fauna silvestre como al equilibrio ambiental de Santa Cruz. La circulación de personas armadas en establecimientos rurales sin autorización o fuera de las temporadas habilitadas constituye una infracción que puede derivar en causas judiciales y sanciones administrativas.

La elección del puesto de Güer Aike para el desarrollo de estos controles no es casual. Se trata de uno de los principales accesos a Río Gallegos y de un punto estratégico para supervisar el movimiento de vehículos que ingresan y egresan de la capital provincial. Desde allí es posible realizar un seguimiento preventivo de la circulación en una amplia zona rural.