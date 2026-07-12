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La Policía de Santa Cruz llevó adelante un nuevo e importante despliegue de operativos preventivos en diferentes puntos del territorio provincial, en el marco de una estrategia destinada a fortalecer la seguridad pública, prevenir hechos delictivos y avanzar en investigaciones judiciales en curso. Los procedimientos alcanzaron tanto zonas urbanas como rurales y contaron con la participación coordinada de distintas divisiones especializadas de la fuerza.

Las acciones se desarrollan bajo los lineamientos de la Ley Provincial de Seguridad Pública N.º 3.523/16 e incluyeron controles vehiculares, patrullajes preventivos, allanamientos, investigaciones criminales y operativos específicos vinculados a delitos rurales, narcocriminalidad, cibercrimen y hechos contra la propiedad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el despliegue involucró a efectivos de la Dirección General de Operaciones Rurales (DOR) Zona Norte, la División Narcocriminalidad, la DDI de Pico Truncado, dependencias policiales de Caleta Olivia, Puerto Deseado, El Calafate, Puerto San Julián y Río Gallegos, además de Fuerzas Especiales y comisarías de distintas localidades.

Entre las acciones más relevantes se destacaron los operativos preventivos retomados en El Calafate, un importante despliegue policial en Las Heras y los patrullajes estratégicos realizados por la Dirección General de Operaciones Rurales, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada, reforzando la vigilancia en establecimientos rurales y sectores considerados sensibles.

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En la zona norte de Santa Cruz también se concretó un procedimiento que permitió interceptar una camioneta Toyota ocupada por dos personas sospechadas de haber participado en el robo de cables pertenecientes a un yacimiento petrolero. Durante el operativo se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia.

Los controles abarcaron además rutas provinciales y nacionales, accesos a localidades y distintos barrios, donde se realizaron verificaciones de documentación, identificación de personas y patrullajes preventivos con el objetivo de incrementar la presencia policial y desalentar la comisión de delitos.

Desde la institución remarcaron que estos procedimientos forman parte de un esquema de trabajo permanente que busca combinar tareas de prevención con investigaciones judiciales, permitiendo dar respuestas rápidas ante hechos delictivos y fortalecer la seguridad en todo el territorio santacruceño.

La Policía de Santa Cruz adelantó que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera periódica en las distintas localidades de la provincia, con la premisa de reforzar la presencia de efectivos en la vía pública, profundizar las investigaciones en curso y brindar mayores niveles de protección y tranquilidad a los vecinos.