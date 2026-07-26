Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La prevención del delito y el fortalecimiento de la presencia policial en las calles continúan siendo uno de los principales ejes del trabajo diario de la Policía de Santa Cruz. En ese marco, durante las últimas horas se desarrolló un importante operativo de seguridad en distintos sectores de Río Gallegos, donde participaron efectivos de las diferentes Divisiones Comisarías y áreas operativas de la capital provincial.

El despliegue formó parte de las acciones preventivas que la fuerza lleva adelante de manera permanente y que buscan incrementar la vigilancia en espacios públicos, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y mantener un contacto directo con los vecinos de la ciudad.

Las tareas abarcaron recorridas dinámicas en móviles policiales, patrullajes a pie, controles vehiculares e identificación de personas en sectores estratégicos, incluyendo barrios residenciales, zonas comerciales y puntos de importante circulación, donde habitualmente se concentra una mayor afluencia de vecinos.

Presencia policial para fortalecer la prevención

Desde la fuerza provincial indicaron que estos dispositivos preventivos forman parte de una planificación constante destinada a desalentar la comisión de delitos y aumentar la percepción de seguridad entre los habitantes de Río Gallegos.

Un móvil policial durante uno de los procedimientos en el barrio Belgrano. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante los procedimientos, los efectivos recorrieron distintos sectores de la ciudad realizando controles de rutina, verificaciones preventivas de vehículos e identificación de personas, acciones que permiten detectar situaciones irregulares y actuar de manera inmediata cuando las circunstancias lo requieren.

Asimismo, las recorridas posibilitan reforzar el contacto cotidiano entre la Policía y la comunidad, generando un vínculo más cercano con comerciantes, vecinos y conductores que transitan diariamente por la capital santacruceña.

Trabajo coordinado entre las distintas dependencias

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la participación conjunta de las diferentes Divisiones Comisarías y áreas operativas, que trabajaron de manera coordinada para optimizar la cobertura territorial y fortalecer la capacidad preventiva.

Este tipo de dispositivos permite distribuir los recursos policiales de forma estratégica, incrementando la presencia en sectores considerados prioritarios según el análisis permanente que realizan las autoridades en materia de seguridad.

Además de los controles vehiculares, los patrullajes a pie favorecen un contacto más directo con los vecinos, quienes muchas veces aprovechan estas recorridas para plantear inquietudes, realizar consultas o aportar información de interés para futuras investigaciones.