Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Controles realizados sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2618, detectaron una serie de infracciones que incluyen alcoholemia positiva, licencias vencidas y conductores no habilitados.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril, en el marco de tareas preventivas orientadas a garantizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del sur del país.

Los resultados del operativo evidenciaron situaciones de riesgo que, de no haber sido detectadas, podrían haber derivado en siniestros viales de gravedad. Solo el sábado 11 de abril, en distintos horarios, se registraron tres casos de alcoholemia positiva. Uno de ellos arrojó un nivel de 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que otro conductor, al mando de un camión de gran porte, presentó 0,56 g/l. En un tercer caso, también vinculado al transporte pesado, se constató una graduación menor pero igualmente sancionable.

Según pudo saber La Opinión Austral, las irregularidades no se limitaron al consumo de alcohol. Durante la misma jornada y las siguientes, los efectivos detectaron conductores circulando con licencias vencidas y, en algunos casos, directamente sin habilitación para manejar. Estas faltas, aunque muchas veces subestimadas, representan un riesgo significativo en rutas donde las distancias, el clima y la velocidad exigen condiciones óptimas de conducción.

El domingo 12, los controles continuaron con resultados similares. Se constató la circulación de vehículos cuyos conductores no contaban con licencia vigente, así como situaciones más complejas que derivaron en la retención de rodados. Entre ellas, un caso donde se verificaron faltas reiteradas, incluyendo la cesión del manejo a una persona no habilitada y a otra con licencia vencida, lo que motivó una intervención más severa por parte de las autoridades.

También se registró la retención de un vehículo conducido por una mujer que circulaba con licencia vencida, mientras que en la jornada del lunes 13 se detectó uno de los casos más preocupantes: un conductor con una alcoholemia positiva de 0,96 g/l, un nivel elevado que incrementa notablemente el riesgo de provocar un accidente.