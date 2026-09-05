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En la localidad de Puerto Deseado, personal especializado de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad llevó adelante un importante procedimiento policial en el barrio 52 Viviendas. La medida, que incluyó la inspección de un inmueble y la requisa personal de sus ocupantes, culminó con resultados positivos para la causa y el secuestro formal de elementos de telefonía celular que quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 local.

El despliegue operativo comenzó en horas de la tarde, tras el libramiento de la correspondiente orden judicial por parte de la magistratura interviniente. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, las actuaciones preventivas tuvieron su origen en reportes e informes elaborados de forma previa por el Ministerio Público Fiscal, organismos que venían siguiendo la pista de determinadas irregularidades o conductas bajo sospecha en la zona.

Durante el registro minucioso de la vivienda, los efectivos policiales focalizaron la búsqueda en elementos que pudieran ser de interés para el expediente. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, como resultado del procedimiento, se logró la incautación de dos dispositivos móviles de distintas marcas y prestaciones. En el ámbito judicial actual, el secuestro de esta clase de tecnología resulta determinante, ya que los teléfonos celulares suelen guardar registros de comunicaciones, geolocalizaciones y datos digitales capaces de orientar o sostener el rumbo de una acusación formal.

Los aparatos secuestrados fueron resguardados bajo cadena de custodia e incorporados de inmediato al expediente. En los próximos días, la magistratura dispondrá las pericias informáticas correspondientes para extraer el contenido de la memoria interna de los equipos y verificar la información allí almacenada, un paso procedimental indispensable para la reconstrucción de los hechos en esta etapa del proceso