Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El prolongado y doloroso operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a la capital santacruceña y a toda la provincia de Santa Cruz llegó a su fin con la confirmación de la noticia más temida: el hallazgo sin vida de los dos hermanitos de 10 y 12 años que habían desaparecido el pasado domingo en las aguas del río Gallegos, en el sector rural de Palermo Aike.

Tras la conferencia de prensa ofrecida por el Gabinete provincial para informar sobre la localización de los cuerpos, la secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, brindó precisiones sobre la trastienda técnica, la logística y el impacto humano del despliegue.

Un agente durante uno de los rastrillajes el miércoles. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La funcionaria provincial puso en relieve el plan de formación técnica que la dependencia viene desarrollando para afrontar contingencias de alta complejidad en geografías complejas como las de la estepa y las cuencas patagónicas. “Protección Civil desde 2024 venimos preparando a la totalidad del personal. Cuando vos capacitás a todo el personal, tenés resultados muy buenos. Hay personal que está muy capacitado para estos trabajos. Se vio y está a la vista”, afirmó Gordillo al analizar la eficacia de las maniobras desplegadas a la vera de la Ruta Nacional N° 40.

En ese sentido, la titular del área reveló detalles clave sobre el entrenamiento de la brigada canina y el momento procesal en que la intervención de los animales permitió encauzar las maniobras de inmersión y rastreo en la zona cero. “Nosotros estábamos, estamos preparando canes. En el día de ayer (por el miércoles) se trajo a los perritos porque sus guías están con ellos permanentemente, entonces se tomó la determinación de traerlos acá al lugar” comenzó diciendo.

“Salieron al campo y fue uno de los canes pequeños el que marcó el lugar donde Protección Civil hizo mucho gancheo y barrido solicitado por Bomberos y Gendarmería. Se trabajó desde las 6:30 de la mañana hasta las 19:50 horas haciendo el rastrillaje y gancheos. Con respecto a la logística, a las 17 horas cuando me avisan lo sucedido, me acerqué e inmediatamente armamos todo para gestionar y traer todos los recursos que necesitaban Bomberos, Salud y cada ente involucrado”, detalló minuciosamente.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 29 de octubre de 2026.

La emotividad de la jornada final quedó reflejada en los rostros extenuados y conmovidos de las brigadas de buzos tácticos y servidores que trabajaron al límite en aguas heladas y con nula visibilidad. Frente al impacto emocional que genera el desenlace fatal cuando se trata de niños pequeños.

Ante éste panorama, Gordillo confirmó la activación inmediata de asistencia psicológica para todo el personal de respuesta: “Justamente en el día de ayer estuve hablando con el psicólogo de Gendarmería y le pedí que, al terminar todo esto, a todo el personal que estuvo trabajando hay que darle contención y atenderlos. Se está trabajando con Gendarmería y sus psicólogos para dar la contención necesaria al personal de Bomberos, Protección Civil y a todos los que estuvieron en el lugar”.

El despliegue en Palermo Aike superó las 120 personas abocadas en simultáneo, sumando de manera coordinada a baqueanos, jinetes y patrullas a pie que peinaron las orillas del cauce hídrico desde el puente de Güer Aike hasta la toma de agua de Servicios Públicos. Al dimensionar la magnitud del recurso humano volcado al operativo, la funcionaria remarcó la diversidad de organismos involucrados en el rastreo: “Sí. En el día de ayer también estuvo trabajando Pesca, el DOR de Policía con los caballos, y más de 120 personas abocadas a la búsqueda. Estuvo el área de Operaciones trabajando desde el puente de Guer Aike hacia la toma con caminantes, quienes justamente fueron los que encontraron al otro niño”, indicó.