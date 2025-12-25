Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se tomó conocimiento de un hecho de robo en circunstancias que se están investigando, registrado en la localidad de Puerto Deseado. El incidente fue reportado a las 05:00 horas, aunque el denunciante constató el suceso aproximadamente a las 04:50 horas al retornar a su domicilio.

El damnificado, un ciudadano de 25 años, constató la sustracción de dos aparatos electrónicos de considerable valor. Específicamente, un televisor marca Philip de 65 pulgadas, de color negro con detalles en gris, y en la habitación se verificó el faltante de un televisor marca LG de 43 pulgadas, de color gris.

Adicionalmente, el denunciante informó que se encontraron dañados los cristales de la ventana de la habitación donde se encontraba el televisor LG sustraído, lo que sugiere el modo de acceso al inmueble. El ciudadano afectado no pudo sindicar sospecha de autoría e indicó que el valor total de lo sustraído y los daños causados fue valuado por la suma de 3 millones de pesos.