Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la tarde del domingo en Río Gallegos se vio interrumpida por un incendio que se desató en una vivienda del barrio Los Arrabales. El siniestro, registrado alrededor de las dos de la tarde en una casa ubicada sobre la calle López Calo, provocó pérdidas materiales totales para su propietaria, una mujer mayor de edad, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, aún se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque los investigadores no descartan que se haya tratado de un accidente doméstico. La rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó que las llamas se propagaran a las viviendas lindantes, lo que podría haber generado un daño mucho mayor en este populoso sector de la capital santacruceña.

Una columna de humo negro se apoderó del barrio Los Arrabales. FOTO: JUAN SUÁREZ/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Policía, quienes rápidamente acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el ingreso de las autobombas. Bomberos del Cuartel Central desplegaron varias dotaciones que, tras intensas maniobras, lograron controlar el incendio. Durante la labor también se procedió a la remoción de escombros y a enfriar las paredes para impedir que el fuego pudiera reavivarse.

Si bien la noticia positiva es que ni civiles ni integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron lesionados, la magnitud del daño material dejó consternados a los vecinos que presenciaron la escena. La mujer que residía en la vivienda lo perdió todo: muebles, ropa, electrodomésticos y recuerdos familiares quedaron destruidos, no solo por las llamas, sino también por el agua utilizada para combatir el incendio.