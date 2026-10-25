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La nocturnidad en la capital santacruceña volvió a convertirse en el escenario de un preocupante episodio de violencia urbana que estuvo a punto de transformarse en una tragedia irrecuperable. Durante las primeras luces de este sábado, un muchacho de 26 años debió ser internado de urgencia tras quedar inconsciente en la vía pública como consecuencia de una feroz golpiza sufrida a la salida de un concurrido local bailable del casco céntrico de Río Gallegos. Tras horas de incertidumbre y de estudios de rigor en la guardia del nosocomio local, el joven recibió el alta médica, mientras que los tres imputados por la agresión recuperaron la libertad por disposición de la Justicia provincial.

El violento suceso se registró alrededor de las 06:35 horas, en momentos en que una patrulla de la División Comisaría Segunda realizaba recorridas preventivas por el corredor de la zona nocturna. Al llegar a las inmediaciones del establecimiento bailable, los efectivos advirtieron un multitudinario y tenso tumulto de personas que rodeaba a un joven tendido e inmóvil sobre la vereda, tras haber recibido una lluvia de golpes de puño y patadas.

Al aproximarse al lugar, los uniformados constataron la gravedad del cuadro: la víctima yacía desmayada y sin responder a los estímulos verbales. Frente a esta situación de máxima vulnerabilidad, se solicitó de urgencia una unidad de ambulancia. Minutos después, al arribar los profesionales de la salud, el muchacho logró recobrar el conocimiento, aunque manifestaba un evidente estado de desorientación y contusiones visibles en la zona craneal y el rostro. El personal médico procedió a su inmovilización y traslado inmediato hacia el Hospital Regional Río Gallegos para realizarle estudios tomográficos y curaciones de mayor complejidad.

En forma paralela al auxilio sanitario, la colaboración del personal de seguridad privada del boliche resultó crucial para el procedimiento policial. Un agente del local señaló directamente a los tres presuntos agresores, quienes intentaban alejarse a pie entre la multitud por las arterias cledañas. Con los datos aportados, la Comisaría Segunda articuló un rápido operativo cerrojo junto a la División Comando de Patrullas, logrando interceptar y reducir a los sospechosos en la concurrida esquina de la calle 9 de Julio y la Avenida Presidente Néstor Kirchner.

Algunas de las manchas de sangre que quedaron en la zona. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los demorados, dos hombres de 34 y 35 años, fueron trasladados en calidad de aprehendidos hacia la seccional policial. En tanto, el tercer involucrado, un individuo de 29 años, debió ser derivado previamente al hospital bajo custodia policial, dado que presentaba cortes y severos traumatismos en el rostro sufridos durante el altercado.

Tomada la intervención de la Secretaría Penal de turno, el juzgado dispuso la aprehensión formal de los tres acusados y solicitó la remisión urgente del informe médico legal sobre el joven internado. Con el correr de las horas, fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron una novedad determinante para el expediente: la víctima mostró una evolución favorable durante la jornada y recibió el alta médica para continuar con la recuperación en su domicilio.

Sin embargo, el desenlace médico no llevó absoluta tranquilidad al círculo íntimo de la víctima. Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que hay profunda preocupación que persiste en su entorno, manifestando la intención firme de someter al muchacho a nuevos estudios clínicos de carácter privado para descartar de manera definitiva cualquier tipo de secuela o lesión interna no detectada en la primera atención de urgencia.

Por su parte, tras conocerse la firma del alta médica y al no registrarse complicaciones de riesgo vital inmediato en el parte sanitario de la víctima, la autoridad judicial interviniente ordenó la liberación de los tres agresores, quienes recuperaron su libertad a las pocas horas quedando supeditados a las futuras citaciones del sumario penal.