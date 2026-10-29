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Dos hombres fueron aprehendidos en el barrio Altos del Bicentenario de la localidad de Caleta Olivia, luego de que la Policía recibiera un aviso sobre su presunto ingreso a una vivienda. La situación ocurrió a horas de la tarde del miércoles 28 de octubre.

De acuerdo con lo que conoció La Opinión Austral, el llamado lo realizó un familiar del dueño de casa, quien indicó que podrían ser las mismas personas que lo habían agredido días antes.

El hecho fue comunicado mientras personal de la Comisaría Quinta realizaba tareas de patrullaje. Los efectivos acudieron al domicilio, ubicado en una calle sin nombre ni numeración.

En las tareas también participaron integrantes del Comando de Patrullas y de la Comisaría Cuarta. Allí constataron la situación y detuvieron a los dos hombres, de 27 y 42 años.

Asimismo, el denunciante les comentó a las autoridades que los sospechosos serían los mismo que, días atrás, sorprendieron a su primo en la vía pública y le dieron una paliza.

Tras ser examinados por un médico en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, ambos quedaron alojados en la Quinta. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con personal de la Criminalística y tomó intervención la División de Investigaciones.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción Nº 2 dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, los hombres recuperaran la libertad.