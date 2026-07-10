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Un episodio de extrema violencia conmocionó a la localidad de Pico Truncado en la noche del jueves 9 de julio, cuando un hombre resultó herido de gravedad por un disparo de arma de fabricación casera mientras intentaba cobrar un dinero que le adeudaban. Los inconvenientes por deudas han incrementado en el último tiempo.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle José Fuch, al que la víctima —acompañada por su pareja— se acercó para reclamar el pago pendiente de una deuda. Según el relato recogido por la Policía de Santa Cruz, tras un intercambio acalorado con el morador del lugar, este sacó una “tumbera” y le disparó directamente a la cabeza, a corta distancia.

La mujer trasladó de inmediato al herido hasta el Hospital Distrital, donde se confirmó que el ataque dejó múltiples perdigones incrustados en el rostro y el cuello. Dada la gravedad del cuadro y la necesidad de atención especializada, los médicos decidieron derivarlo con urgencia al centro de salud de mayor complejidad en Caleta Olivia.

La alerta policial se activó tras la comunicación al 911 desde el nosocomio. Efectivos de la comisaría local ya trabajan en el lugar del suceso, realizan las primeras diligencias y recaban testimonios para identificar y dar con el paradero del atacante, que huyó del sitio después del disparo.