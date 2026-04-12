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Un episodio cargado de interrogantes sacudió a la localidad de Puerto Deseado, cuando un hombre apareció con una herida de arma de fuego en plena zona céntrica y, pese a la gravedad potencial del hecho, se negó a brindar información sobre lo ocurrido. La situación activó un operativo policial y sanitario que ahora intenta reconstruir un hecho que, hasta el momento, permanece envuelto en misterio.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó con un llamado anónimo que ingresó a la guardia de la División Comisaría local durante las primeras horas de este domingo. La comunicación alertaba sobre la presencia de una persona herida por un disparo, lo que motivó la inmediata intervención de los efectivos policiales.

De manera paralela, se solicitó la presencia de personal médico del hospital para asistir al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al nosocomio para una evaluación más exhaustiva. Según trascendió, la herida se localizaba en la zona del muslo, y si bien implicó una situación de riesgo, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la actitud de la víctima. De acuerdo a fuentes consultadas, el herido no quiso aportar datos sobre las circunstancias en las que recibió el disparo, ni sobre posibles agresores o escenarios vinculados al hecho. Este silencio complica el avance de la investigación y obliga a las autoridades a trabajar con escasos elementos concretos.

A este cuadro se suma otro dato que incrementa las dudas: el hombre habría llegado por sus propios medios hasta el local bailable “Marea”, un punto de referencia nocturno en la ciudad, donde pidió ayuda antes de que se activara la intervención policial y médica. Esta situación abre múltiples hipótesis, desde un posible conflicto previo hasta un hecho ocurrido en otro punto de la ciudad que aún no fue identificado.