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Una mujer de 29 años denunció que su compañera de trabajo la agredió cuando fue a reclamarle la devolución de un préstamo en la ciudad de Puerto Deseado.

Según el trámite legal, realizado en la dependencia policial, le había prestado $1.000.000 en mayo y hasta el momento solo había recibido $83.000, conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

El episodio ocurrió alrededor de las 18 del miércoles 28 de octubre, cuando la denunciante se presentó en el domicilio de la otra mujer para cobrar el dinero pendiente. Allí, según relató a las autoridades, recibió golpes de puño en el cuello y el rostro.

Personal de la Comisaría local intervino y trasladó a la mujer al centro de salud, donde recibió atención médica. Luego presentó el certificado correspondiente, instó la acción penal por las lesiones y solicitó una prohibición de acercamiento.

Tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.