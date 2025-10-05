La inseguridad volvió a hacerse sentir en Río Gallegos, esta vez a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Una vecina denunció el robo de su bicicleta en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle Rawson, en horario vespertino, durante el fin de semana y decidió exponer públicamente a los autores a través de las redes sociales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió entre las 16 y las 17 horas del sábado, cuando la víctima dejó asegurada su bicicleta en la zona céntrica. Al regresar, descubrió que la cadena de seguridad había sido violentada y que el rodado ya no estaba. Inmediatamente recurrió a Facebook, donde realizó una primera publicación pidiendo ayuda: “Me robaron la bici en Av. Kirchner y Rawson, entre las 16 y las 17 hs. Negra y gris. Si alguien la vio me avisa o si vio algo también, por favor. ¡Me ayudan a compartir!”.

La situación tomó mayor notoriedad horas más tarde, cuando la damnificada subió un segundo posteo acompañado de videos obtenidos de cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver con claridad a dos sujetos: mientras uno de ellos corta la cadena, el otro permanece en actitud de vigilancia. Tras consumar el ilícito, uno de los ladrones se lleva la bicicleta sin que nadie interviniera en el momento. Con bronca y frustración, la vecina expresó: “Uno cortaba la cadena mientras el otro hacía campana. Una vez que cortó la cadena, va el otro y se roba la bici. Chorros de m… Si alguien los conoce, me avisa. Ya está hecha la denuncia judicial en la policía. Pero necesito más información. Compartir por favor… apenas tenga más videos los voy a ir subiendo”.

La víctima formalizó la denuncia en la Comisaría Segunda de la Policía de Santa Cruz, desde donde se instruyeron las primeras actuaciones judiciales. El caso quedó en manos de la Justicia, aunque, como ocurre en muchos episodios similares, la visibilización en redes sociales se convirtió en una herramienta clave para que el hecho no quede en el olvido y para intentar dar con los responsables.