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La franja horaria del amanecer dominical volvió a convertirse en el escenario idóneo para el accionar delictivo en la capital santacruceña. Entre las 4:50 y las 5:40 de la mañana de este domingo, un vecino de Río Gallegos sufrió la sustracción de su motocicleta en las inmediaciones de los Monoblocks ubicados sobre el Pasaje Ciudad de Rojas, un sector residencial comprendido entre las arterias Chile, Buenos Aires y Tucumán.

El rodado sustraído es una motocicleta marca Motomel modelo Blitz de 110 centímetros cúbicos, de color blanco con detalles estéticos en tonos celeste y gris, identificada con la chapa patente A149KQW. El vehículo, que representa la principal herramienta de movilidad diaria para su propietario, permanecía estacionado en la zona habitacional al momento en que los delincuentes aprovecharon el escaso movimiento de la madrugada para consumar el hurto y darse a la fuga sin llamar la atención de los residentes.

Tras advertir la ausencia del rodado, el damnificado acudió de inmediato a la sede de la División Comisaría Primera para radicar la denuncia correspondiente. De forma paralela a la instrucción de las actuaciones sumariales y al alerta emitido hacia los patrulleros en calle, la víctima volcó su angustia a las redes sociales mediante un desesperado afiche de búsqueda que comenzó a viralizarse rápidamente entre los vecinos de la ciudad.

“¡MOTO ROBADA! AYUDANOS A ENCONTRARLA. CUALQUIER DATO, POR MÁS PEQUEÑO QUE SEA, PUEDE SER IMPORTANTE“, reza el mensaje difundido por el propietario, quien aclaró que “la denuncia ya está hecha en la Comisaría Primera” y puso a disposición la línea telefónica 2966-531787 para recibir cualquier novedad o reporte anónimo que permita orientar el paradero de la unidad antes de que sea desarmada o comercializada de manera ilegal.

Efectivos de la fuerza provincial se encuentran abocados al relevamiento de los domos de seguridad públicos y de cámaras de vigilancia privadas instaladas sobre los comercios y viviendas de las calles adyacentes a la manzana de los Monoblocks, con el fin de reconstruir la vía de escape utilizada por los autores del hecho.