La mañana del sábado comenzó con tensión en el corazón de Puerto San Julián, cuando un siniestro vial obligó a desplegar un operativo de rescate de alta complejidad en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. La rápida intervención de las dotaciones de la Zona III permitió liberar a un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo tras una colisión que terminó en vuelco lateral. El procedimiento se completó en menos de 40 minutos y volvió a poner en valor la importancia de la capacitación en técnicas de extricación en momentos críticos.

El hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Piedra Buena y Mitre, un cruce céntrico que concentra buena parte del movimiento vehicular y peatonal de la localidad. Por causas que aún se investigan, se produjo una colisión que derivó en el vuelco lateral de uno de los vehículos involucrados. El impacto dejó al conductor atrapado en el habitáculo, imposibilitado de salir por sus propios medios.

Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Una dotación compuesta por tres efectivos especializados arribó al lugar y evaluó la escena para determinar la forma más segura y rápida de acceder al interior del rodado. Debido a la posición en que había quedado el vehículo, los rescatistas realizaron maniobras de ingreso por el sector posterior, a través del baúl, una técnica que exige precisión y coordinación para evitar agravar posibles lesiones.

El operativo se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad. Una vez logrado el acceso, los efectivos procedieron a la estabilización espinal completa del conductor, una medida clave ante la sospecha de lesiones traumáticas producto del vuelco. La inmovilización adecuada es fundamental en este tipo de escenarios, donde cualquier movimiento brusco puede comprometer la integridad de la víctima.

Tras la extracción, el conductor fue entregado al personal sanitario del nosocomio local, que ya se encontraba en el lugar para brindar asistencia inmediata y proceder a su traslado para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud, aunque la rápida respuesta fue determinante para reducir riesgos mayores.