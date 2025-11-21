Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento robo armado ocurrido el 16 de octubre en Puerto San Julián desencadenó una investigación que derivó en un importante operativo policial con la incautación de drogas, armas, dinero y la detención de un sospechoso. El procedimiento, realizado el jueves por orden judicial, dejó al descubierto además un espacio clandestino destinado a juegos de apuestas dentro de la vivienda allanada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho que dio origen a la causa tuvo lugar en una vivienda del Parque Industrial, cuando cuatro individuos encapuchados irrumpieron portando un arma de fuego y un arma blanca.

Tras reducir y encerrar al morador dentro del baño, recorrieron el inmueble en busca de dinero que, según creían, se encontraba en el lugar. Sin embargo, terminaron llevándose únicamente una tableta electrónica en desuso antes de huir.

La División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián inició entonces un trabajo minucioso para dar con los responsables. El análisis de registros fílmicos aportados por vecinos, junto con otros indicios reunidos en las semanas siguientes, permitió identificar a uno de los presuntos partícipes y el vehículo utilizado en la comisión del ilícito.

Con estas pruebas en manos, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Periódico del Sonido al 1900. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Comisaría Seccional Segunda y la División de Investigaciones, acompañados luego por personal de Narcocriminalidad tras el hallazgo de sustancias ilícitas en el interior del inmueble.

Según pudo saber este diario, el balance fue contundente: se secuestraron 350 gramos de clorhidrato de cocaína, valuado comercialmente en alrededor de 26.250.000 pesos, y 510 gramos de marihuana, con un valor estimado de 12.750.000 pesos. Además, se incautaron 65 municiones de diferentes calibres, un arma blanca de grandes dimensiones, divisas extranjeras, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

La sorpresa mayor se registró en el quincho de la propiedad, donde los investigadores detectaron un salón clandestino preparado para juegos de apuestas, lo que agrega una arista adicional al entramado delictivo.

El propietario de la vivienda quedó detenido por disposición de la Fiscalía Federal, y está previsto que en los próximos días se realice la audiencia pública de control de detención e imputación en la Oficina Judicial con asiento en Caleta Olivia.

La investigación se mantiene en pleno desarrollo y continúa orientada a dar con los otros tres sospechosos que participaron del violento asalto de octubre.