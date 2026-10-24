No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la División de Investigaciones de Puerto San Julián, localizó a un hombre que tenía una orden de detención emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, en el marco de una causa judicial por presunto abuso sexual.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves 22 de octubre, alrededor de las 19:20, en un domicilio ubicado sobre la calle Vieytes. La localización se concretó luego de distintas tareas investigativas realizadas por el personal policial.

También lo vinculan con una causa por daños

De acuerdo con la información policial, tras la intervención y por disposición de la autoridad judicial, el hombre fijó domicilio a disposición del magistrado interviniente.

Además, a partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el ciudadano estaría involucrado en otra causa judicial por daños, instruida en el ámbito de la Justicia ordinaria local.

En relación con este segundo expediente, la autoridad judicial dispuso que también fijara domicilio a disposición de esa sede. Asimismo, ordenó la confección de las planillas correspondientes y las fichas dactiloscópicas de rigor.

Las actuaciones quedaron sujetas a las disposiciones de las autoridades judiciales intervinientes.