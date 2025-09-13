Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los vientos, que no son una novedad en la ciudad de Río Gallegos pero que en ocasiones superan los niveles habituales, volvieron a hacerse sentir con fuerza el pasado viernes. Cerca de las 22 horas, vecinos de la avenida Constituyentes dieron aviso a la línea de emergencias tras escuchar un estruendo y constatar que un poste de telefonía había cedido por la base, cayendo sobre el cerco de una casa e impactando en la conexión eléctrica del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, de inmediato, acudió al lugar personal del Cuartel 19 de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, quienes realizaron las primeras evaluaciones para asegurar la zona y evitar mayores riesgos. El poste, visiblemente deteriorado, fue derribado con facilidad por la presión del viento, lo que dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunas estructuras frente a las condiciones climáticas características de la región.

Si bien el hecho generó preocupación entre los vecinos, afortunadamente no hubo que lamentar heridos. La rápida intervención de bomberos permitió constatar que no existía peligro inminente de incendio o de electrocución, aunque sí se verificó un corte de energía en el sector. Posteriormente, personal de Servicios Públicos arribó para trabajar en la reposición del suministro eléctrico y en la reparación del pilar dañado.