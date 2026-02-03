Your browser doesn’t support HTML5 audio
El trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en la zona norte de Santa Cruz, enlutó al fútbol regional luego de que una camioneta que trasladaba a la terna arbitral que había dirigido el encuentro entre Boxing Club y La Amistad el domingo en Río Gallegos, volcara este lunes cerca del mediodía cuando regresaban hacia La Pampa.
Como consecuencia del fatal vuelco cerca de Caleta Olivia, Emanuel Leguizamón (24), quien oficiara como cuarto árbitro en el partido disputado en Río Gallegos, perdió la vida.
En tanto que el árbitro principal Cristian Rubiano y los dos asistentes del encuentro, Diego Pereyra y Yasu Muñoz, terminaron gravemente heridos y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Zonal caletense.
En las últimas horas de este lunes, La Opinión Austral pudo conocer que el último parte médico de los referís refleja un cuadro extremadamente delicado. Los tres fueron intervenidos quirúrgicamente a raíz de diferentes traumatismos. “Van hora a hora para ver cómo evolucionan”, dijo una fuente consultada por este diario, dejando entrever un panorama crítico en las instalaciones del nosocomio de la ciudad de El Gorosito.
Tanto Rubiano, como Pereyra y Muñoz, permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.
El impacto del hecho sacudió al ambiente deportivo de Santa Cruz y la región patagónica, que atraviesa horas de profundo dolor por la pérdida de uno de los árbitros y de extrema preocupación por el estado de salud de los sobrevivientes.
Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del vuelco, el foco sigue puesto en la evolución clínica de los heridos, en un escenario que sigue siendo de máxima gravedad.
