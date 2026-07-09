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Personal de la División de Operaciones Rurales (DOR) de Puerto Deseado llevó adelante un importante procedimiento esta madrugada. Las tareas culminaron con el decomiso de una gran cantidad de carne de fauna silvestre, ejemplares protegidos y dos armas de fuego, por presunta infracción a la normativa provincial de caza y conservación.

Según conoció La Opinión Austral, el procedimiento se desarrolló la noche del miércoles 8 de julio sobre la ruta provincial Nº 62, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, frente al establecimiento ganadero “Cerro Mojón”.

Las armas de fuego. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Durante el recorrido de control, el personal detuvo una camioneta marca Toyota Hilux. Al revisar la caja de carga, cubierta con una lona, hallaron numerosos cortes de carne de guanaco faenada; la requisa en el interior del vehículo completó el hallazgo con más piezas, un chulengo entero con cuero y despanzado, y un avestruz también despanzado.

En total se incautaron más de 190 cortes: 66 cuartos, 62 paletas, un cogote, 65 lomos y diversos trozos de pulpa y lomillos, además de los dos ejemplares completos mencionados. Toda la carga fue decomisada y luego destruida en el Vaciadero Municipal, con intervención de la Dirección de Inspección General.

En chofer de la camioneta. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

En el mismo operativo, el conductor informó que portaba dos armas de fuego: un fusil calibre .22 con mira telescópica y una carabina calibre .223 Remington. Aunque contaba con la documentación de propiedad, la credencial de Legítimo Usuario (CLU) se encontraba vencida desde noviembre de 2021, por lo que las armas fueron secuestradas.

Las actuaciones se iniciaron por presunta violación a la Ley Provincial Nº 1764/85, con intervención del Juzgado de Instrucción, Penal y Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado. La Justicia ordenó el secuestro definitivo de la carne y las armas, y dispuso como primera medida que el involucrado fije domicilio para el seguimiento de la causa. De manera excepcional, no se ordenó el secuestro de la camioneta, por lo que el conductor recuperó el vehículo y se retiró una vez finalizadas las diligencias policiales.

La carga de la camioneta. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

El Departamento de Operaciones Rurales destacó que el procedimiento reafirma su trabajo constante en la protección de la fauna autóctona, la prevención del delito y la seguridad en zonas rurales, en un contexto de desafíos crecientes para la institución. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de la carga y las circunstancias de la caza.