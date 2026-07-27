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La rápida intervención de la División Cuartel 2° de Bomberos permitió controlar una situación de riesgo registrada durante la madrugada de este lunes en una de las esquinas más transitadas de Río Gallegos. Un desperfecto eléctrico detectado en un inmueble desocupado obligó a desplegar un operativo preventivo para resguardar a quienes circulaban por el sector hasta la llegada de técnicos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento comenzó alrededor de la 1:40 de la madrugada, cuando una dotación de bomberos fue convocada a la intersección de Belgrano y 25 de Mayo debido a un cortocircuito que generaba preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes.

Al arribar al lugar, el personal especializado realizó una inspección de la instalación y comprobó que el inconveniente tenía origen en una caja de medidor y un tablero eléctrico pertenecientes a un inmueble que actualmente se encuentra desocupado. La inspección permitió detectar una serie de anomalías que representaban un riesgo concreto.

Durante la evaluación técnica, los bomberos verificaron la existencia de conductores eléctricos expuestos y conexiones que no reunían las condiciones mínimas de seguridad, una situación que podía derivar en descargas eléctricas o incluso provocar un incendio si no era atendida con rapidez.

Frente a ese escenario, la prioridad fue evitar cualquier tipo de accidente. Los efectivos procedieron a delimitar el área y restringir el acceso al sector, manteniendo un resguardo permanente mientras se aguardaba el arribo del personal técnico de SPSE.

El operativo se extendió hasta aproximadamente las 2:15, momento en que los especialistas de Servicios Públicos Sociedad del Estado asumieron el control de la situación para realizar las reparaciones correspondientes sobre la instalación afectada.

Gracias al trabajo coordinado entre ambos organismos, el perímetro permaneció asegurado durante toda la intervención y el desperfecto pudo ser abordado sin que se registraran incidentes mayores.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños adicionales derivados del cortocircuito, destacando la importancia de actuar de manera preventiva frente a este tipo de contingencias.