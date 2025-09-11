Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo caso de maltrato animal conmociona a los vecinos de Río Gallegos. Este miércoles, una vecina denunció que alguien intentó degollar a su perro en el barrio Jorge Newbery.

Gisela Flores, dueña del animal, compartió la dramática situación en sus redes sociales y pidió a los vecinos extremar los cuidados con sus mascotas: “Ayer en el barrio Newbery un hdp degolló a mi perro, por suerte él se salvó. Solo quiero decir que esto no va a quedar así porque en el barrio hay cámaras. Compartan por favor así no le pasa a nadie más”.

Las imágenes difundidas muestran al perro con un corte profundo que atraviesa toda la parte superior del cuello. La mascota fue rápidamente atendida por veterinarios que lograron salvarle la vida.

“Se encuentra estable, pero necesitan colaboración para su tratamiento con pervinox, gasas y agua oxigenada ya que tienen que desinfectar la herida tres veces al día”, detalló a La Opinión Austral, Daiana Díaz, integrante del grupo proteccionista “Valentín en Cada Huella” que se hizo eco del caso.

Quienes deseen colaborar deben comunicarse por privado con “Valentín en cada Huella” para que les pasan el número de contacto para colaborar.

Este hecho se suma a una serie de casos de crueldad animal que han sacudido a Río Gallegos en los últimos meses, como el de Luz, la perrita a la que le fracturaron el cráneo y la tiraron dentro de una bolsa de basura en el barrio Padre Olivieri; Renato, el can al que le ataron los genitales con alambre; Valentín, un perro que fue atado y arrastrado por la ruta o el del pasado 25 de agosto, cuando una perrita callejera del barrio Bicentenario fue brutalmente atacada y le realizaron un corte profundo en el muslo con una navaja.

Estos casos han generado preocupación en la comunidad y vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la protección de los animales y sancionar a quienes cometen actos de crueldad. Las autoridades locales aún no han informado sobre avances en la investigación del último caso.