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Este sábado, alrededor de las 08:30 horas, un joven de 22 años que conducía bajo un elevado estado de ebriedad perdió el dominio de su automóvil en la intersección de las avenidas Asturias y 17 de Octubre, protagonizando un espectacular siniestro vial que dejó la parte posterior del rodado prácticamente destrozada y que, de verdadero milagro, no terminó en una tragedia personal ni involucró a terceros inocentes.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el automovilista circulaba en soledad al momento del percance y, por circunstancias que aún son materia de peritaje técnico, perdió abruptamente el control del volante, terminando proyectado contra el cordón de la calzada. Asimismo, testigos que transitaban por la zona en ese horario señalaron que durante el descontrolado trompo el vehículo también habría impactado de lleno contra un poste del alumbrado público.

La violencia de la colisión quedó reflejada en el estado lamentable en el que terminó el auto. El rodado presentó severas deformaciones en todo su sector trasero, además de destrozos totales en el baúl y el paragolpes. En las imágenes captadas instantes después del choque pudo observarse cómo la cola del auto quedó visiblemente hundida, con la luneta estallada, daños de consideración en la zona de una de las ruedas posteriores y numerosas piezas de la carrocería y plásticos esparcidos sobre el pavimento de la avenida.

Una comisión policial acudió con celeridad al cruce de Asturias y 17 de Octubre para perimetrar el sector y constatar lo sucedido. Al dialogar con los uniformados en el lugar, el propio conductor de 22 años reconoció haber perdido el control del vehículo. Minutos más tarde arribó personal sanitario que, tras brindar las primeras atenciones preventivas en la vía pública, dispuso su traslado en ambulancia hacia la guardia del Hospital Regional Río Gallegos. A pesar de la enorme magnitud de los daños materiales evidenciados en el coche, los profesionales médicos que lo evaluaron confirmaron que el joven no presentaba lesiones de consideración, otorgándole posteriormente el alta médica.

Sin embargo, el dato más elocuente y preocupante de toda la secuencia surgió durante la intervención de los inspectores de Tránsito Municipal, quienes sometieron al automovilista al correspondiente control de alcoholemia. El dispositivo arrojó un resultado positivo de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación sumamente elevada que vulnera de manera flagrante la normativa de tolerancia cero al volante que rige en todo el territorio de Santa Cruz. Frente a esa infracción grave, el personal municipal procedió de inmediato al secuestro preventivo del automóvil, el cual fue removido de la calzada y quedó a disposición del Juzgado de Faltas interviniente