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En un operativo de control vial realizado en Chimen Aike, personal de la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike detuvo a dos hombres que circulaban en estado de ebriedad, intentaron escapar de la policía y luego se tornaron agresivos. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 3, en cercanías de la intersección con la Ruta Nacional 40.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió durante la jornada del jueves cuando los efectivos realizaban controles preventivos en la rotonda que conecta ambas rutas nacionales. En ese contexto, un Chevrolet Astra fue detectado circulando de manera imprudente.

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró y continuó su marcha sin acatar las señales de detención, lo que motivó una rápida intervención por parte del personal caminero.

El vehículo fue finalmente interceptado a pocos metros del cruce de las rutas 3 y 40. En su interior viajaban dos hombres que presentaban signos evidentes de intoxicación alcohólica.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, ambos individuos reaccionaron de forma agresiva, derivando en un episodio de resistencia a la autoridad. Ante esta situación, fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.

Alcoholemia positiva

A los detenidos se les practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

En consecuencia, se procedió a la retención del vehículo en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y se labraron las actuaciones correspondientes.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Paz interviniente, por disposición de la Dra. Elsa Pastori, quien ordenó que los implicados fijen domicilio a su disposición una vez cumplidos los plazos legales.