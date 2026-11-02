Al grito de “justicia” una gran cantidad de vecinos y jóvenes se unieron en las principales calles de la localidad de Puerto San Julián para pedir justicia por Tiziano M., el joven de 16 años que fue asesinado hace horas en el cruce de la avenida San Martín y la calle Roca, tras ser lesionado con arma blanca. La Policía detuvo al presunto autor.

Una multitud compuesta por amigos de la víctima y vecinos conmovidos con el caso fue vista recorriendo las principales calles de la ciudad. La concentración se realizó en el mástil principal y continuó con una marcha marcada por el dolor y la indignación de la comunidad.

El ataque ocurrió cerca de las 6:30 del domingo primero de noviembre, en la esquina de las arterias mencionadas anteriormente. Si bien, la víctima fue trasladada al Hospital Distrital, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Los profesionales se esforzaron por reanimarlo y recurrieron a todas las medidas correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera, que tomó intervención formal alrededor de las 8:30 horas. Durante las primeras tareas, los efectivos ubicaron a un testigo presencial, también menor de edad. Según su relato, después de la agresión, tomó el cuchillo utilizado y lo arrojó al patio de la Escuela Primaria para Adultos N.º 9, ubicada en la misma esquina.

El joven fue trasladado a la Comisaría más cercana. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, la Policía identificó al presunto autor, M. G. A., y localizó su domicilio. Al llegar los efectivos, el sospechoso se entregó sin ofrecer resistencia y fue trasladado detenido a la dependencia. Los investigadores también relevaron cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer qué lo desencadenó.